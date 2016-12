Vernissage le jeudi 10 mars à partir de 18h.

Oğuz Peker est né à Istanbul en 1955. En 1980, il est diplômé de l’Académie des Beaux-Arts. Depuis 1973, ces caricatures sont publiées en Turquie dans les journaux tels que Güneş, Günaydın, Hürriyet, Mikrop, Gırgır et entre 1980 et 1985 en Allemagne dans German Tribüne, Stadt Panaroma, Kölner Stadt, Anzeige et WAZ.

Son dessin-animé « Ali » a reçu le prix du meilleur film jeunesse en Allemagne et a été diffusé à la Télévision.

Son exposition sur les caricatures dont le sujet traite de l’hostilité envers les étrangers a été présentée en Allemagne dans différentes villes.

Père de deux enfants, il vit actuellement à Istanbul.

Centre culturel Anatolie

77 rue Lafayette

75009 Paris

Métro : Cadet

Entrée libre et gratuite sur inscription

Plus d’informations :

www.cca-anatolie.com